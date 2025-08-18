Полузащитник Динамо Николай Михайленко высказался по поводу дебютного гола нападающего Эдуардо Герреро за киевлян в УПЛ в матче третьего тура против Эпицентра (4:1).

Удалось победить и набрать три очка – это главное. Хорошо, что удалось забить четыре, удалось победить, и что были результативные действия для меня. Это также очень важно, добавляет уверенности.

Хорошая подача от Саши Пихальонка, и там никто до мяча так и не добрался. Мне оставалось закрыть дальнюю, свою точку, поэтому я это и сделал. А голевая передача – там была хорошая зона и Саша Караваев отдал хороший пас.

Я очень счастлив, что Эду наконец удалось забить. Для этого это очень важно, он очень этого хотел. Для него это очень важно, как для каждого нападающего, потому что голы – это их хлеб. Он очень этого хотел. В последних матчах, думаю, каждый видел, что он очень старался и сейчас он действительно очень сильно работает на команду. Я счастлив, что ему это удалось. Мы его поздравили и очень рады за него всей командой.