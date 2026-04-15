Хет-трик Итодо помог Металлисту 1925 подняться на четвертое место
Харьковчане победили Верес
Металлист 1925 одержал победу над Вересом в перенесенном (догранном) матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ровно.
Форвард харьковчан Питер Итодо оформил хет-трик, забив на 24-й, 56-й и 72-й минутах. Окончательный счёт в конце матча установил Кристиан Мба.
Напомним, игру начали 7 декабря в Житомире, но остановили на 20-й минуте из-за сбоя в системе электроснабжения стадиона.
УПЛ. 15-й тур
Голы: Итодо, 27, 56, 60, Мба, 86
После этой победы Металлист 1925 имеет в активе 41 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Верес с 26 баллами идет десятым.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
