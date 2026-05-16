Хет-трик Кейна принёс Баварии разгромную победу над Кёльном в матче Бундеслиги
Английский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата с 36 мячами
около 3 часов назад
В заключительном матче 34-го тура Бундеслиги Бавария дома разгромила Кёльн.
В первом тайме у мюнхенцев дубль оформил Гарри Кейн, ещё один гол забил Том Бишоф, а гости ответили точным ударом Саида Эль-Малы. После перерыва разгром завершили Николас Джексон и Кейн, который в итоге зафиксировал хет-трик. Английский форвард с 36 голами стал лучшим бомбардиром сезона.
Бундеслига. 34-й тур
Бавария – Кёльн – 5:1
Голы: Кейн, 10, 13, 69, Бишоф, 22, Джексон, 83 – Эль-Мала, 18
Бавария выиграла чемпионат Германии, набрав 89 очков. Кёльн с 32 баллами финишировал 14-м.
Впереди у команды Венсана Компани финал Кубка Германии против Штутгарта, который состоится 23 мая.
