Холанд возглавляет рейтинг самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermark
Форвард Манчестер Сити оценивается в 200 млн евро
около 2 часов назадПодписаться в
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов английской Премьер-лиги по итогам сезона 2025/2026. В первую десятку вошли трое представителей чемпионского Арсенала и двое игроков Манчестер Сити.
Лидерство в АПЛ и статус самого дорогого игрока лиги сохранил форвард горожан Эрлинг Холанд, чья стоимость осталась на отметке 200 миллионов евро. Вторую строчку занимает опорник канониров Деклан Райс (120 миллионов евро), а замыкает тройку лидеров его одноклубник Букайо Сака (110 миллионов евро).
Топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — € 200 млн
Деклан Райс (Арсенал) — € 120 млн
Букайо Сака (Арсенал) — € 110 млн
Флориан Вирц (Ливерпуль) — € 100 млн
Коул Палмер (Челси) — € 100 млн
Мойсес Кайседо (Челси) — € 100 млн
Уильям Салиба (Арсенал) — € 100 млн
Доминик Собослаи (Ливерпуль) — € 100 млн
Райан Шерки (Манчестер Сити) — € 90 млн
Морган Роджерс (Астон Вилла) — € 90 млн
Манчестер Сити вошел в историю: клуб побил рекорд Баварии перед ЧМ-2026.
Поделиться