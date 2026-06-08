Павел Василенко

Игрок сборной Дании и немецкого Вольфсбурга Кристиан Эриксен выписан из больницы на домашнее лечение после детальных кардиологических обследований, которые он прошел после потери сознания в товарищеском матче против Украины, сообщила в понедельник утром Датская футбольная ассоциация (DBU).

Медицинская команда больницы в Оденсе, в координации с врачом сборной Дании Мортеном Босеном, подтвердила, что состояние Эриксена полностью стабильно, а его сердце перенесло инцидент без каких-либо необратимых повреждений, главным образом благодаря тому, что имплантированный дефибриллятор среагировал за считанные секунды.

Его клуб Вольфсбург объявил, что они постоянно контактируют с 34-летним полузащитником и его семьей, подчеркнув, что клуб предоставляет полную поддержку и не оказывает никакого давления по поводу его возвращения к тренировкам. Такую же позицию занимает руководство DBU, подчеркивая, что на данный момент самое важное — это чтобы игрок провел время в спокойствии с семьей.

Матч между Данией и Украиной, который состоялся в Оденсе в воскресенье, был прерван на 65-й минуте после того, как Эриксен потерял сознание на поле, а затем был официально отменен после того, как игрока, к счастью, в сознании, доставили в больницу.

Хотя Эриксен чувствует себя хорошо, датские спортивные аналитики и медицинские эксперты в местных СМИ все чаще поднимают вопрос о возможном завершении его профессиональной игровой карьеры.

Врачи подчеркивают, что тот факт, что это уже второй случай на поле за пять лет, свидетельствует о том, что усилия профессионального футбола стали чрезмерно рискованными для его здоровья, но окончательное решение примет сам игрок после дополнительных консультаций.