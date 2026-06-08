Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил свою радость по поводу того, что полузащитник и капитан сборной Дании Кристиан Эриксен находится в сознании, и пожелал ему как можно скорейшего выздоровления.

34-летний полузащитник потерял сознание во втором тайме товарищеского матча между Данией и Украиной. Его вынесли с поля на носилках. Матч был прерван со счетом 2:1 в пользу Дании.

«Я рад слышать, что Кристиан Эриксен в сознании и получает необходимую медицинскую помощь после инцидента в матче против Украины. Желаю ему скорейшего выздоровления. Я также передаю свои наилучшие пожелания его семье и всей датской команде. Я также могу похвалить быструю и эффективную работу медицинского персонала и официальных лиц матча», – прокомментировал Инфантино.

Инцидент произошел через пять лет после того, как Эриксен перенес остановку сердца на Евро-2020, которое состоялось в июне 2021 года. Это случилось во время матча группового этапа против Финляндии, когда сердце футболиста остановилось примерно на пять минут, и жизнь датчанина спасли на поле.

34-летний Эриксен играет за Вольфсбург, который вылетел из Бундеслиги.