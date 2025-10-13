Михаил Цирук

Сборная Украины готовится к матчу против соперника, уровень которого заметно ниже. Более того, это команда из региона, сборным из которого украинцы еще никогда не уступали. И сейчас как никогда важно не просто сохранить эту беспроигрышную серию, но и победить, взяв реванш за досадную осечку в Баку (1:1) месячной давности.

Привычная и комфортная Грузия

Среди трех кавказских сборных наиболее насыщенная история противостояний у нашей команды с Грузией. Прошлой осенью украинцы провели юбилейный десятый, а затем и одиннадцатый матч против этой команды в рамках Лиги наций.

Тогда дома благодаря голу Михаила Мудрика сборная Украины одержала победу, а на выезде упустила минимальное преимущество и сыграла вничью. До этого момента украинцы встречались с грузинами девять раз: шесть побед и три ничьи — без единого поражения.

Армянские погромы

На одну игру меньше сине-желтые провели против Армении, однако статистика здесь еще более убедительная. Из десяти очных матчей семь завершились победой украинцев, а два последних разгрома в Лиге наций подняли общее количество забитых в ворота соперника мячей почти до тридцати.

Особенно запомнилась победа команды Александра Петракова со счетом 5:0. Интересно, что уже вскоре сам тренер возглавил сборную Армении, но серьезных результатов с ней не достиг.

Неудачный официальный старт с Азербайджаном

Теперь же на очереди снова соперник, с которым Украина имеет наименьшее количество исторических контактов. С Азербайджаном сине-желтые встречались лишь трижды: два раза - еще в 2006 году, в товарищеских матчах в Баку и Киеве. Итог — разгромная победа украинцев дома (6:0) и нулевая ничья на выезде.

Ну а месяц назад произошла та досадная потеря очков уже в рамках этой квалификационной кампании, после которой сборную Украины не критиковал лишь ленивый, и делал это вполне по делу.

Последняя победа Азербайджана хоть над кем-то датирована июнем 2024-го, а в официальных матчах они не выигрывают еще с ноября 2023-го. За год команда провела 11 встреч и девять из них проиграла — в частности, уступив не только Швеции или Исландии, но даже Гаити. На первый взгляд, задача для украинцев кажется вполне проходимой.

Впрочем, нынешняя ситуация не позволяет расслабляться. Для подопечных Сергея Реброва каждый матч имеет значение, и сейчас нужно любой ценой добиться результата. Потому что же

без него, как сказал сам главный тренер, победа над исландцами (5:3) не будет иметь никакого значения.

В материале использованы фото Getty images, УАФ.