Бывший тренер Габалы и Нефтчи Роман Григорчук перед матчем четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 Украина – Азербайджан оценил соперника сине-желтых и поделился прогнозом на игру.

Если говорить в общем, то игроки сборной Азербайджана — исполнители очень приличного уровня, технические ребята. Но они играют, может, такая установка тренера, в не совсем понятный мне футбол. Им нужно играть иначе: быть более креативными, нацеленными на атаку, а не прижиматься к своим воротам. А именно так и было в последних играх этой команды, которые я смотрел.

У Азербайджана есть форвард приличного уровня из немецкого клуба Эмрели, и не только он, но они играют очень низко, отдают инициативу соперникам, мне это не понятно… И я не критикую тренера Азербайджана, а говорю то, что вижу со стороны. Почему-то у него игроки, такое впечатление, не получают удовольствия от игры. А вообще, дай Бог, чтобы они против Украины так же играли в обороне, как с французами (0:3) 🙂

Полузащитник Эмин Магомедов из Нефтчи квалифицированный игрок. Еще пара футболистов из бакинского клуба также имеют индивидуально приличный уровень мастерства. И не стоит забывать о ребятах из Карабаха — их в сборной большинство. У нас многим кажется, что чемпионат Азербайджана слабый и несерьезный. Поверьте, это ошибка. Очень приличное первенство.

Верю, что Украина победит, а с каким счетом… Да как-то я об этом и не думал, какая разница — с каким счетом? Пусть победят 1:0, нас это устроит.

Вполне такой вариант допускаю, потому что, наверное, Украина будет играть с позиции силы в атакующий футбол. И при такой тактике Довбик будет на острие атаки уместен, особенно в борьбе на втором этаже, но и Ванат сейчас в хорошей форме. Сменил клуб и чемпионат, но и играет, и забивает.

Моя уверенность основана на том, что уровень игроков сборной Украины все же выше, чем у футболистов Азербайджана. Большинство украинцев играют в серьезных европейских клубах. Это — во-первых.

Во-вторых, по игре с Исландией мне бросилось в глаза, по крайней мере, так показалось, что у игроков нашей сборной произошло переосмысление, скажем так. Было видно, что все игроки на поле бились за победу, понимали ее важность. Отношение было совсем другим, по сравнению с матчами сентябрьского цикла, — заявил Григорчук в интервью «Украинскому футболу».