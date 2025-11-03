Сергей Разумовский

Шахтер уверенно обыграл Динамо в 11-м туре украинской Премьер-лиги (3:1), прервав серию бело-синих из 42 матчей без поражений в чемпионате.

Поражение только продолжило сложный отрезок киевлян: за семь последних туров – только одна победа (4:0 над Кривбассом), а до нее – пять ничьих подряд: с Оболонью (2:2), Александрией (2:2), Карпатами (3:3), Металлистом 1925 (1:1) и Зарей (1:1).

После победы Шахтер имеет 24 очка и оторвался от Динамо на четыре балла, а киевлян в таблице еще могут обойти ЛНЗ (20) и Полесье (19). Далее бело-синих ждет номинально домашний матч третьего тура общего этапа Лиги конференций против боснийского Зриньски.

Все перипетии вокруг центрального матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

После уверенной победы над Динамо главный тренер Шахтера Арда Туран жестко ответил на высказывание защитника киевлян Дениса Попова.