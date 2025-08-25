Павел Василенко

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш объяснил, что неудачный пенальти в матче против Фулхэма (1:1) стал следствием не только собственной ошибки, но и случайного вмешательства судьи Криса Кавани.

«Я был разозлён. У каждого игрока пенальти есть своя подготовка, и судья случайно столкнулся со мной. Это меня очень раздражило, потому что он даже не извинился. Однако это не оправдание. Я пробил мяч слишком сильно, и он перелетел через перекладину», – признался португалец в комментарии Sky Sports.

Wait, Bruno Fernandes blamed the ref for missing? 😂pic.twitter.com/e1K3tV7iQq — Triple M (@Tripple____M) August 24, 2025

После этого матча Манчестер Юнайтед оказался на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея лишь одно очко после двух стартовых матчей сезона.