Хуже оправдания трудно представить: Фернандеш прокомментировал нереализованный пенальти
Футболист нашел виновного в своей беде
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш объяснил, что неудачный пенальти в матче против Фулхэма (1:1) стал следствием не только собственной ошибки, но и случайного вмешательства судьи Криса Кавани.
«Я был разозлён. У каждого игрока пенальти есть своя подготовка, и судья случайно столкнулся со мной. Это меня очень раздражило, потому что он даже не извинился. Однако это не оправдание. Я пробил мяч слишком сильно, и он перелетел через перекладину», – признался португалец в комментарии Sky Sports.
После этого матча Манчестер Юнайтед оказался на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея лишь одно очко после двух стартовых матчей сезона.