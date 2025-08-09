Павел Василенко

Рандаль Коло Муани может перейти в другой клуб в ближайшие недели. Ньюкасл заинтересован во французе. Переговоры уже начались.

Ньюкаслу нужен нападающий, поскольку будущее Александра Исака остается неопределенным. Ливерпуль все еще хочет подписать шведа.

«Сорокам» хотелось приобрести Беньямина Шешко из РБ Лейпциг, но из этих планов ничего не вышло. Словенец перешел в Манчестер Юнайтед.

Запасным вариантом Ньюкасла является Коло Муани. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что английская команда начала переговоры с французским игроком.

Коло Муани – игрок ПСЖ. Его контракт действует до середины 2028 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в Ювентусе. Итальянцы хотели оставить его в аренде дольше, но еще не достигли соглашения с парижским клубом.

Transfermarkt оценивает Коло Муани в 30 миллионов евро. ПСЖ приобрел его у франкфуртского Айнтрахта в сентябре 2023 года за 95 миллионов евро.