Сергей Стаднюк

Завершились все матчи воскресенья, 12 октября, в 13-м туре украинской Второй лиги.

В группе А разгромная победа житомирского резерва над Лесным стала одним из самых ярких событий тура. Йока открыл счет уже на 2-й минуте, задав тон всему матчу. Назар Волошин смог довольно быстро восстановить равновесие, но Грищенко вернул комфортное преимущество гостям. Во втором тайме Панчишин и Грохольский увеличили разрыв, а Грищенко оформил дубль на 87-й минуте, установив окончательный счет 1:5.

Драматичный поединок между Скалой и Ужгородом завершился волевой победой закарпатцев. Стрыйчане уверенно начали, когда Николышин реализовал пенальти на 6-й минуте. Однако уже через 10 минут Антошин восстановил паритет. Игра шла до решающего момента в компенсированное время, когда тот же Антошин на 93-й минуте поразил ворота хозяев во второй раз, вырвав три важных очка для своей команды.

Результативное противостояние между Вильхивцами и Атлетом с пятью голами завершилось напряженной концовкой. Боцькив открыл счет на 39-й минуте, а после перерыва Шостак и Тимошенко быстро довели преимущество до разгромного. Атлет не сдался – Шишкин сразу ответил голом на 61-й минуте, а Мовчан на 76-й сократил отставание до минимума. Несмотря на бешеное давление в конце, хозяева удержали победу 3:2.

Полесье-2 возглавило группу А, а Лесное с тремя поражениями подряд удаляется от лидеров. Ситуация в турнирной таблице:

В группе Б Ребел продемонстрировал эффективность и уверенную игру в Горишних Плавнях против Горняк-Спорта. Зоренко шокировал хозяев молниеносным голом уже на стартовой минуте, практически сразу после стартового свистка. Хозяева пытались отыграться в течение всего матча, но Андрухив на 72-й минуте поставил точку в противостоянии, забив второй мяч и оформив уверенную выездную победу 0:2.

Тростянец одержал важную выездную победу над Пенуэлом благодаря голам в обоих таймах. Близнюк открыл счет на 32-й минуте, отправив мяч в ворота криворожцев. Хозяева пытались переломить ход встречи после перерыва, однако Максим Коваленко ближе к концу удвоил преимущество гостей, обеспечив своей команде три очка.

Локомотив устроил настоящее шоу во втором тайме, разгромив Диназ. Первая половина областного дерби прошла без забитых мячей, но после перерыва хозяева полностью захватили инициативу. Мордас открыл счет на 56-й минуте, Лукьянчук удвоил преимущество на 60-й, Сахненко забил третий на 66-й, а Мельниченко на 74-й минуте установил окончательный разгромный счет 4:0.

Локомотив продолжает гонку за Тростянцем и Колосом-2 в турнирной таблице. Ситуация в группе Б:

Вторая лига, 13-й тур

Группа А

Лесное – Полесье-2 1:5

Голы: Волошин, 13 – Йока, 2, Грищенко, 24, 87, Панчишин, 51,Грохольский, 82

Скала 1911 – Ужгород 1:2

Голы: Николышин, 6 (пен.) – Антошин, 16, 90+3

Вильхивцы – Атлет 3:2

Голы: Боцков, 39, Шостак, 59, Тимошенко, 61 – Шишкин, 61, Мовчан, 76

Группа Б

Горняк-Спорт – Ребел 0:2

Голы: Зоренко, 1, Андрухив, 72

Пенуел – Тростянец 0:2

Голы: Близнюк, 32, Коваленко Максим, 76

Локомотив – Диназ 4:0

Голы: Мордас, 56, Лукьянчук, 60, Сахненко, 66, Мельниченко, 74