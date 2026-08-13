Павел Василенко

Габріель Матіас Росалес – новичок Кудровки. 21-летний футболист стал первым аргентинцем в истории клуба из Черниговщины.

Правый защитник заключил полноценное соглашение с Кудровкой и будет выступать под номером 38, сообщает клубная пресс-служба.

Росалес является воспитанником клуба Атлетико Сармьенто (Хунин). В аргентинской Примере за основную команду провел 9 поединков. В молодежном первенстве за Атлетико Сармьенто имеет на счету 50 матчей и 1 гол.

На данный момент Кудровка занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко. В матче третьего тура чемпионата Украины команда из Черниговщины сыграет дома против Оболони. Поединок пройдет в субботу, 15 августа, и начнется в 15:30.