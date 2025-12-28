Вильярреал продолжает работать над усилением позиции голкипера и включил в список приоритетных кандидатов 30-летнего Аарона Эсканделя из Овьедо, сообщает Fichajes.

Руководство «желтой подводной лодки» рассматривает Эсканделя как запасной вариант на случай, если переговоры с мадридским Реалом относительно перехода Андрея Лунина не дадут результата.

Отмечается, что процесс переговоров с Реалом проходит сложно, поэтому клуб параллельно изучает другие варианты. Кандидатура Эсканделя выглядит более реальной и доступной для укрепления позиции основного вратаря.

Лунин в этом сезоне провел за мадридский Реал два матча и пропустил пять голов. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что участник Лиги чемпионов нацелился на игрока сборной Украины.