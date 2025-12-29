Будущее украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском Реале может измениться в ближайшие месяцы. Вратарь рассматривает вариант ухода из клуба на фоне конкуренции.

Хотя руководство Реала высоко ценит Лунина, статус основного голкипера, как и прежде, удерживает Тибо Куртуа. Между тем клуб уделяет все больше внимания перспективным молодым кадрам.

В академии мадридцев активно прогрессирует 18-летний Хави Наварро, которого уже называют вратарем уровня Реала. Клуб готов дать молодому голкиперу шанс проявить себя на высоком уровне, что усиливает конкуренцию за позицию.

Наварро регулярно тренируется с первой командой под руководством Хаби Алонсо и уже привлек внимание тренерского штаба и руководства клуба.

В текущем сезоне Лунин провел лишь два матча за Реал, пропустив в них пять мячей. Ранее сообщалось, что Вильярреал испытывает трудности в переговорах с Реалом по поводу Лунина.