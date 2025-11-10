Після поразки київського Динамо від черкаського ЛНЗ (0:1) у 12-му турі Української Прем’єр-ліги головний тренер киян Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ та прокоментував підсумки гри. Слова тренера передає пресслужба киян.

– Сьогодні вперше у сезоні Динамо не мало за матч жодного реального гольового моменту… З чим це повʼязано – втомою після єврокубкового матчу чи вдалою грою суперника?

– Ви правильно помітили – у нас був дуже насичений графік і я можу констатувати той факт, що нам не вистачало свіжості, не вистачало емоцій.

У нас був напружений період – чотири доволі непрості матчі, і час на відновлення через два дні на третій, через три на четвертий. Плюс логістичні моменти. Безумовно, це не могло не вплинути на наші дії.

До цього ще можна додати те, що ми сьогодні грали з однією із найбільш організованих команд ліги у захисті, однією з команд, які пропустили найменше голів. Суперник досить упевнено діяв в обороні, з швидкими атаками, контратаками, на що ми звертали увагу під час підготовки до цього матчу. Та, на жаль, наприкінці першого тайму під час однієї з таких контратак пропустили гол, який став єдиним у цьому матчі.

– Що сталося з Ярмоленком? Наскільки складним є його ушкодження?

– Про це я отримаю інформацію найближчими днями, тому що зараз говорити про щось зарано. Він скаржився на неприємні відчуття, а під час гри вони почали посилюватись. Тому він попросив заміну.

– Після матчу минулого туру з Шахтарем ви розкритикували дії арбітрів. Чи задоволені їх роботою сьогодні?

– Я не буду зараз переносити результат гри на дії арбітрів. Ми дійсно сьогодні по грі не напрацювали на перемогу, це точно. Не впевнений, чи ми заслуговували на поразку – це вже інше питання.