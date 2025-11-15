Металіст 1925 интересуется 22-летним косовским полузащитником ЧФР Клуж Линдоном Эмерлаху. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Подтверждаю конкретный интерес Металлиста 1925 к косоварам Линдону Эмерлаху. 22-летний игрок в настоящее время выступает за румынский Клуж. Что интересно, зимой он действительно был одной ногой в Колосе, и тогда клуб из Ковалёвки делал предложение что-то в районе 0,3 – 0,4 млн евро, но в последний день трансферного окна Линдона Эмерлаху перехватил Клуж.

Что интересно, на турецком сборе, из того что знаю я, на матче косовского клуба Балкани, за который играл Эмерлаху до того, одновременно присутствовали скауты черкасского ЛНЗ и лично главный тренер Динамо Александр Шовковский. Вопрос был в том, что в этом матче Эмерлаху играл после восстановления, после травмы, и не смог показать все, на что он способен.

По позиции Эмерлаху — универсальный полузащитник, он может сыграть как чистого опорника, так и «восьмёрку», такой box-to-box, физический профайл. Внешне немножко можно его сравнить, наверное, с Элиасом Теллесом из ковалёвского Колоса. Вопрос по Эмерлаху — наверняка, его интенсивность, его подвижность. Тут могут быть проблемы, потому что чемпионат Румынии, всё-таки, из того что я видел, немного уступает чемпионату Украины.

Цена на футболиста резко возросла — до 1,5 млн евро. На мой взгляд, это завышенная цена. И на данный момент идут переговоры между представителями игрока и харьковским клубом, чтобы финализировать сделку уже в зимнее трансферное окно.