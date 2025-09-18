Капитан мюнхенской Баварии Мануэль Нойер установил уникальное достижение, став самым старшим футболистом клуба, который выходил на поле в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta.

В среду, 17 сентября, 39-летний вратарь начал игру в стартовом составе против Челси и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1 в первом туре ЛЧ. На момент поединка Нойеру исполнилось 39 лет и 174 дня.

Таким образом, он превзошел рекорд Лотара Маттеуса, который держался более 25 лет. Легендарный полузащитник сыграл за Баварию в Лиге чемпионов против мадридского Реала 8 марта 2000 года, когда ему было 38 лет и 353 дня.

Кроме того, Нойер достиг еще одного выдающегося результата — он стал лишь четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилось более 100 побед в матчах Лиги чемпионов. Ранее этого достигали Икер Касильяс (101 победа), Томас Мюллер (111) и Криштиану Роналду (115).