Жеребьёвка Кубка Англии: Манчестер Сити и Ливерпуль сыграют в четвертьфинале
около 2 часов назад
Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка страны сезона-2025/2026.
Центральным событием раунда станет противостояние главных фаворитов турнира — Манчестер Сити и Ливерпуля.
По итогам жеребьёвки сформированы следующие пары:
Саутгемптон — Арсенал
Челси — Порт Вейл
Манчестер Сити — Ливерпуль
Вест Хэм — Лидс Юнайтед
Матчи этой стадии запланированы на 4–5 апреля.
Напомним, что действующим обладателем трофея является Кристал Пэлас, который в финале прошлого розыгрыша минимально обыграл Манчестер Сити (1:0).
