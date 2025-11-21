Сергей Разумовский

Вингер Жироны Кристиан Порту получил серьезную травму — у него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба, который подтвердил, что травма произошла во время одной из тренировок.

Указывается, что повреждение футболист получил на занятии в среду, 19 ноября. Уже 21-го числа конкуренту украинца Виктора Цыганкова предстоит операция на колене. Точные сроки восстановления медицинский штаб пока не называет, однако, учитывая характер травмы, существует большая вероятность, что Порту пропустит остаток текущего сезона и сможет вернуться к игре только летом следующего года.

В сезоне-2025/2026 Кристиан Порту успел провести 11 матчей за Жирону во всех турнирах. На счету 33-летнего испанца одна результативная передача, а также значительный объем работы на фланге атаки, где он традиционно играл важную роль в командной построении. Потеря опытного вингера станет заметным ударом для Жироны, которая борется за выживание.

