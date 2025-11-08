Украинский полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков выразил недовольство своим положением в клубе, сообщает Glorioso 1904 года.

Для 23-летнего игрока текущий период складывается сложно, так как в последний раз он отметился забитым мячом еще 23 сентября в матче против Риу Аве.

По информации источника, Судаков был крайне огорчен своей заменой на 69-й минуте игры Лиги чемпионов против Байера. Ранее похожая ситуация произошла в матче чемпионата Португалии с Виторией Гимарайнш.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел за Бенфику 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Судаков отреагировал на четвертое подряд поражение Бенфики в Лиге чемпионов.