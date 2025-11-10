В 11-м туре чемпионата Португалии Бенфика на своём поле принимала Каза Пию, одного из аутсайдеров турнира. В стартовом составе лиссабонцев вышли сразу двое украинцев – вратарь Анатолий Трубин и атакующий полузащитник Георгий Судаков.

Матч на Эштадиу да Луж завершился ничьей 2:2. Уже на 17-й минуте Судаков открыл счёт — после навеса Дедича и скидки Павлидиса он с лёта левой ногой отправил мяч в сетку ворот соперника.

После этого украинский полузащитник еще неоднократно обострял игру у ворот Каза Пии, а на 60-й минуте Павлидис реализовал пенальти, удвоив преимущество Бенфики.

На 65-й минуте проявил себя Трубин — украинский вратарь отразил пенальти, однако вскоре после этого команда пропустила автогол после рикошета от своего же игрока. В компенсированное время хозяева еще раз пропустили, потеряв победу, в этом эпизоде Трубин допустил ошибку, неудачно выйдя на перехват мяча.

Георгий Судаков был признан лучшим игроком матча, и он получил награду MVP.

Аналитический портал WhoScored оценил игру украинцев так: Судаков – 7.3, уступив лишь Аурснесу и Павлидису; Трубин – 6.5.