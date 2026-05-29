Денис Седашов

Украинский защитник Юхим Конопля поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с немецкой Боруссией. Футболист перешел в клуб Бундеслиги в статусе свободного агента. Слова приводит пресс-служба клуба.

Игрок отметил, что трансфер в чемпионат Германии стал для него значительным и эмоциональным шагом в карьере.

Я очень рад перейти в Боруссию. Это великий клуб с долгой историей и невероятной фанатской аудиторией. Сейчас у меня столько эмоций, что я даже не могу их нормально объяснить. Пройдет несколько дней, пока я полностью осознаю всё это. Но я очень рад.

Ефим Конопля



Напомним, соглашение 26-летнего защитника с менхенгладбахским клубом рассчитано до лета 2029 года.

