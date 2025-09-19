Главный тренер Наполи Антонио Конте подвел итоги поражения своей команды в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Итальянцы уступили со счетом 0:2, а уже на 21-й минуте остались в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо.

Сложно играть против Манчестер Сити 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это уже невозможно. В обороне мы действовали очень хорошо, но в эпизодах двух пропущенных мячей могли сыграть значительно лучше. Тем не менее, мне нечего упрекнуть своих игроков – они показали прекрасную самоотдачу и правильный настрой.

Если бы матч продолжился 11 на 11, на мой взгляд, можно было бы увидеть совсем другую игру. Мы говорим о Манчестер Сити – фантастической команде, и нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Мы увезем с собой в Италию командный дух, и мне нравится, как парни вместе переживали этот матч, но нельзя было пропускать два гола. Нам следует думать о следующем поединке в чемпионате, и я убежден, что мы можем добиться успеха в Лиге чемпионов, – приводит слова Конте BBC.