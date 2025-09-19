Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился мыслями о спорном удалении Джованни Ди Лоренцо на 20-й минуте игры и тактической замене Кевина Де Брюйне во время матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Честно говоря, я не видел эпизод. Когда получаешь красную карточку после 20 минут, ход игры искажается. Игра была сломана из-за этой красной карточки. Не знаю, было ли это решение правильным. Судья вынес вердикт, и мы должны его принять.

Заменить де Брюйне был моим единственным вариантом. Мне было очень, очень жаль его, ведь это игра против его бывшей команды, но Кевин отлично всё понял. У меня было только такое решение, лишь этот вариант, – передает слова Конте TNT Sports.