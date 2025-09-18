Сергей Стаднюк

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов Айнтрахт на родных стенах осуществил яркий старт в главном еврокубке, разгромив Галатасарай. Турки повели в счете благодаря быстрому голу Юнуса Акгюна уже на 8-й минуте.

Однако это лишь разозлило противника. Инициативу полностью перехватили хозяева. В конце первого тайма франкфуртцы поразили ворота соперника трижды: Санчес оформил автогол, а точные удары нанесли Узун и Буркгардт. После перерыва немец сделал дубль, а позже точку в матче поставил Кнауфф.

В Лиссабоне Спортинг также одержал убедительную победу над Кайратом. Хотя на 21-й минуте Мортен Юльманн не реализовал пенальти, лиссабонцы сумели выйти вперед перед самым перерывом – забил Тринкау. Во втором тайме хозяева буквально разорвали оборону гостей. Бывший игрок Барселоны оформил дубль, а следом отличились Алиссон и Кенда, которые в течение трех минут довели счет до разгромного. Лишь под конец встречи Сантос сумел оформить гол престижа для Кайрата, однако это не повлияло на итоговый результат.

Лига чемпионов. Общий этап, первый тур

Айнтрахт – Галатасарай 5:1

Голы: Санчес, 37, (автогол), Узун, 45+2, Буркгардт, 45+5, 66, Кнауфф, 75 – Акгюн, 8

Айнтрахт: Цеттерер, Коллинз, Кох (Аменда, 79), Теат, Браун, Ларссон (Скири, 79), Шаиби, Доан (Батшуайи, 84), Узун (Баоя, 71), Кнауфф, Буркгардт (Вахи, 71)

Галатасарай: Чакыр, Шаллай, Синго, Санчес, Эльмалы (Якобс, 66), Лемина (Икарди, 55), Торрейра, Сане (Кутуджу, 66), Гюндоган (Сара, 66), Йылмаз. Акгюн (Айхан, 77)

Предупреждение: Буркгардт, 5

Спортинг – Кайрат 4:1

Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон, 67, Кенда, 68 – Сантос, 86

Спортинг: Виржиния, Араужо (Рейс, 66), Инасиу, Куарежма, Фреснеда, Кочорашвили (Морита, 61), Юльманн (Дебаст, 70), Гонсалвеш (Алиссон, 61), Тринкау, Кенда, Суарес (Йоаннидис, 61)

Кайрат: Калмурза, Мата (Кургин, 81), Сорокин, Мартынович, Тапалов (Станоев, 70), Арад (Сантос, 70), Касабулат (Садыбеков, 75), Громыко, Жоржиньо, Мрынский (Рикардиньо, 81), Сатпаев

Предупреждения: Кочорашвили, 4, Суарес, 31, Кенда, 69, Дебаст, 79 – Жоржиньо, 39, Сатпаев, 90+2