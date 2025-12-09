Михаил Цирук

Мохамед Салах давно стал настоящим символом Ливерпуля. В прошлом сезоне он показал феноменальные цифры — 47 результативных действий в 38 матчах АПЛ. Но 6 декабря 2025 года произошло то, что еще несколько месяцев назад казалось абсолютно нереальным: часть болельщиков впервые серьезно задумалась, не пора ли Мохамеду попрощаться с клубом.

Скандальное интервью

«Кажется, клуб бросил меня под автобус. Думаю, совершенно очевидно, что кто-то хотел, чтобы вся вина легла на меня. Летом мне много чего пообещали, но теперь я провел три матча на скамейке запасных и не могу сказать, что эти обещания были выполнены». Мохаммед Салах

Это громкое заявление прозвучало в момент, когда Ливерпуль переживал настоящий коллапс: команда ухитрилась проиграть шесть из семи встреч, а затем добавить к этому еще три поражения подряд. Арне Слот балансировал на грани увольнения, летние трансферы не оправдывали ожиданий, а весь футбол «мерсисайдов» выглядел хаотичным и разрозненным, что лишь добавляло голосов в лагере «Slot out».

Салах не вечен

Несмотря на легендарный статус Салаха, трудно отрицать: его лучшие годы постепенно уходят в прошлое. Главной задачей египтянина в этом сезоне должно было стать плавное передача лидерской роли новому поколению и стабильная польза команде.

Но с этим у него не сложилось. Переломным стал матч против Эвертона, после которого форма Мохамеда начала резко ухудшаться. За девять матчей с сентября он сделал лишь два результативных действия — совсем не то, чего ожидают от игрока с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

И даже критиковать Слота за отношение к звезде трудно. Тренер менял партнеров Салаха в атаке во всех возможных вариантах: Эктіке, Вирц, Исак, Гакпо — все они играли рядом с Мо. Неизменным оставался только сам египтянин. Однако эффекта это не давало.

Более того, без Салаха Ливерпуль уверенно разобрался с Айнтрахтом. Для тренера это стало сигналом: команда способна забивать и побеждать даже без своего давнего лидера.

Когда же после серии выходов на замену Салах вообще не попал в старт против Лидса, все ожидали реакции настоящего профессионала — типа: «Я еще не сказал своего слова». Но вместо этого прозвучала фраза, что прозвучала как взрыв недовольной звезды: «Я не должен доказывать, что заслуживаю место в составе!» Подобный эгоцентризм вряд ли быстро забудут ни в раздевалке, ни в руководстве.

Клуб выбрал Слота

Тон и содержание заявлений Салаха, а также сообщений в СМИ от его окружения, сводятся к ультиматуму: «или я, или Слот». И клуб отреагировалпредсказуемо — через приближенных журналистов появилась информация, что зимой Салах может покинуть Энфилд.

Его достижений в Ливерпуле никто не отнимет. Но реальность такова, что Мохамеду стоит заглянуть в паспорт и вспомнить: ни один футболист, даже самый великий, не может стоять выше клуба.

Это касается всех: от Роналду в МЮ до Неймара в ПСЖ. Командный спорт не терпит исключений. На любом другом рабочем месте такое поведение закончилось бы увольнением. Так что, кажется, Энфилд может потихоньку начинать прощаться со своей легендой, и очень хотелось бы, чтобы после стольких успешных лет вместе это прощание было значительно красивее и цивилизованнее.

В материале использованы фото Getty images