Руководство Ливерпуля определилось с потенциальной заменой Мохамеда Салаха на случай его возможного ухода. Ивуарийский вингер Ян Диоманд из РБ Лейпциг рассматривается как вариант для зимнего трансферного окна.

По информации Teamtalk, мерсисайдский клуб проявляет интерес к 19-летнему футболисту. Диоманд может занять позицию египетского форварда, который находится в конфликте с тренером Арне Слотом и близок к уходу из Ливерпуля.

В этом сезоне Ян провел 15 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее тренер Интера отреагировал на отсутствие Салаха в заявке Ливерпуля на матч Лиги чемпионов.