Главный тренер Интера Кристиан Киву высказался по поводу отсутствия Мохамеда Салаха в предстоящей игре Лиги чемпионов.

Накануне стало известно, что египетский футболист не вошел в заявку английского коллектива на поединок шестого тура основного этапа против Интера. Ранее Салах открыто выразил недовольство отношением клуба, отметив, что ему трудно оставаться вне стартового состава три игры подряд, учитывая все его заслуги.

Киву также рассказал, может ли отсутствие Салаха стать преимуществом для Интера.