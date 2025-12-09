Тренер Интера отреагировал на отсутствие Салаха в заявке Ливерпуля на матч Лиги чемпионов
Кристиан Киву считает, что это не его дело
около 2 часов назад
Главный тренер Интера Кристиан Киву высказался по поводу отсутствия Мохамеда Салаха в предстоящей игре Лиги чемпионов.
Накануне стало известно, что египетский футболист не вошел в заявку английского коллектива на поединок шестого тура основного этапа против Интера. Ранее Салах открыто выразил недовольство отношением клуба, отметив, что ему трудно оставаться вне стартового состава три игры подряд, учитывая все его заслуги.
Киву также рассказал, может ли отсутствие Салаха стать преимуществом для Интера.
«Мо – футболист мирового уровня, но нас эти проблемы не касаются. Это не мое дело. Я знаю, что у них достаточно игроков, которые могут его заменить, так что Ливерпуль сохранит свой высокий уровень, как и всегда на протяжении истории клуба.
Мы говорим о командах, а не об отдельных футболистах. Мы должны оценивать действия соперника в целом, а не сосредотачиваться на конкретных игроках. У них много сильных сторон», – отметил Киву на пресс-конференции.