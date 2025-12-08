Ливерпуль объяснил отсутствие Салаха: в клубе настаивают, что это не наказание
В стане мерсисайдцев уверяют, что решение связано не с конфликтом, а с короткой паузой для игрока
около 2 часов назад
Мохамед Салах/фото — Getty
< p data-start="396" data-end="666" >В Ливерпуле отреагировали на ситуацию вокруг Мохамеда Салаха, который не попал в заявку команды на матч против Интера в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Внутри клуба настаивают, что это решение не является наказанием за недавние эмоциональные заявления футболиста. p >< p data-start="668" data-end="903" >Ранее Салах выразил недовольство своим положением после того, как трижды подряд оставался вне стартового состава. Он признался:< br >< strong data-start="799" data-end="903" >«Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?» strong > p >< p data-start="905" data-end="1214" >Несмотря на это, как сообщает The Athletic, в клубе не рассматривают его отсутствие в заявке на игру с миланцами как дисциплинарный шаг. Источники отмечают, что ситуация не должна повлиять на дальнейшее попадание Салаха в состав, а сама пауза, по мнению сотрудников Ливерпуля, пойдет на пользу и игроку, и команде. p >< p data-start="1216" data-end="1389" >В руководстве также подчеркивают, что остаются преданными действующему контракту с египетским вингером, который действует до 2027 года, и считают, что ситуацию вполне возможно уладить. p >
