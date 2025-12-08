Главный тренер Ливерпуля Арне Слот перед игрой 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против Интера прокомментировал ситуацию вокруг Мохамеда Салаха. Египетского форварда не включили в заявку на поединок, что вызвало новую волну обсуждений после его недавней критики в адрес клуба.

На пресс-конференции тренера Ливерпуля спросили, может ли Салах сыграть в следующем матче АПЛ против Брайтона и как в клубе планируют решать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Мы сидим здесь в зале для пресс-конференций перед очень важной игрой. Прошло примерно 36 часов после матча с Лидсом, который завершился со счетом 3:3. Сейчас больше всего я думаю о том, как правильно подготовить команду к завтрашнему матчу. Послезавтра мы снова обсудим ситуацию с Салахом, — сказал Слот.

Поединок Интер — Ливерпуль состоится во вторник, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени.