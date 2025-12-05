Сергей Разумовский

Динамо проведет выездной матч против Кудровки в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Этот поединок станет вторым для Игоря Костюка на посту главного тренера киевлян, так что интерес к игре усиливается не только из-за турнирного положения, но и из-за возможных кадровых и тактических изменений в составе бело-синих.

Накануне встречи внимание привлекла тренировка Динамо, на которой было замечено новое лицо – 19-летний центральный защитник из ДР Конго Калонджи Дье. Его участие в тренировке зафиксировано на официальном видео, которое прессслужба столичного клуба опубликовала как обзор подготовки команды к матчу УПЛ.

Известно, что футболист юношеской сборной ДР Конго (U-20) уже более месяца находится на просмотре в Динамо, тренируясь вместе с основным составом. Вместе с ним с первой командой работает и сенегалец Самба Диалло, который, правда, пока не заявлен на УПЛ.

Поединок Кудровка – Динамо запланирован на субботу, 6 декабря, начало – в 18:00 по киевскому времени. Перед этим матчем команда Игоря Костюка занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков, так что каждый следующий матч важен в борьбе за улучшение позиций и возвращение к верхней части таблицы.