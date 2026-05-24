Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал победу своей команды над Кудрівкою в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу киевлян, хотя по ходу встречи хозяевам пришлось отыгрываться и прилагать немало усилий, чтобы добыть три очка в заключительном туре сезона.

Конечно, переживали после обстрела, была усталость, но для всех эта ситуация одинаковая — и для нас, и для соперников. Сказали ребятам, что это последняя игра, нужно собрать все силы, которые есть, и завоевать эти 3 очка, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

Не следил за параллельными матчами, мы смотрели на свою игру, потому что видите, какой она была напряженной. В перерыве сделали коррективы, видели, что была провисание в середине, не успевали перестраиваться, не перестраивались быстро после потери мяча.

Во втором тайме это исправили. Свежие игроки вышли, добавили в этом, переломили ход игры, забили мячи и выиграли игру.