В Марокко завершился третий, заключительный тур группового этапа Кубка африканских наций 2025 в группе F. Матчи в Агадире и Марракеше окончательно определили итоговую турнирную таблицу и список команд, которые продолжат борьбу за трофей.

В поединке на стадионе Адрар сборная Камеруна одержала волевую победу над Мозамбиком со счётом 2:1. Счёт на 23-й минуте открыл полузащитник Мозамбика Джени Катамо. Однако уже через пять минут камерунцы сравняли после автогола Нене. После перерыва решающий мяч забил форвард Неукротимых львов Кристиан Кофане, обеспечив своей команде второе место в группе.

Параллельно в Марракеше состоялся один из самых ярких матчей тура. Кот-д’Ивуар совершил невероятный камбэк в игре с Габоном, победив 3:2 после того, как уступал 0:2. Габон быстро повёл в счёте благодаря голам Гелора Канги и Дени Буанги. Ещё до перерыва Жан-Филипп Крассо сократил отставание, а в заключительные минуты матча ивуарийцы дожали соперника: сначала Эванн Гессан сравнял счёт, а в компенсированное время Базумана Туре принёс Слонам победу и первое место в группе.

Кубок африканских наций 2025. Группа F. 3-й тур

Мозамбик — Камерун 1:2 (Катамо 23 - Нене 28 авт, Кофане 55)

Габон — Кот-д’Ивуар 2:3 (Канга 11, Буанга 21 – Крассо 44, Гессан 84, Туре 90+1)

Итоговая турнирная таблица группы F

Кот-д’Ивуар — 7 очков (1-е место, выход в плей-офф)

Камерун — 7 очков (2-е место, выход в плей-офф)

Мозамбик — 3 очка (3-е место, выход в плей-офф)

Габон — 0 очков (4-е место, покинул турнир)

Согласно регламенту турнира, на стадию 1/8 финала выходят не только первые две команды каждой группы, но и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Благодаря этому Мозамбик также продолжит выступления на Кубке Африки.

В плей-офф Кот-д’Ивуар сыграет против Буркина-Фасо, Камерун встретится с Южной Африкой, а Мозамбик в 1/8 финала будет противостоять лидеру группы C — сборной Нигерии. Габон завершил участие в турнире.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных и продлится до 18 января.