Центральный нападающий Порту Саму Агехова может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Fichajes, Тоттенхэм уже направил официальное предложение португальскому клубу по трансферу 21-летнего испанца.

По данным источника, сумма предложения составляет около 99 миллионов евро. В настоящее время лондонский клуб ожидает ответ от руководства Порту, которое владеет действующим контрактом игрока до 2029 года.

Саму Агехова демонстрирует высокую результативность в текущем сезоне. В 23 матчах во всех турнирах форвард уже забил 16 мячей, оставаясь одним из ключевых игроков атакующей линии Порту.

Еще более впечатляющей была статистика нападающего в прошлой кампании. Тогда Агехова отметился 27 голами и вошел в число самых результативных футболистов Португалии.

В то же время, по оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского форварда в настоящее время составляет 50 миллионов евро, что вдвое меньше суммы, которую готов предложить Тоттенхэм.

Свой следующий матч Тоттенхэм сыграет в АПЛ против Брентфорда в четверг, 1 января. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.