Ніко Ковач / Фото - Боруссия Дортмунд
Главный тренер Боруссии Д Нико Ковач высказался по поводу продления контракта с клубом. Его слова приводит пресс-служба клуба.
За последние 6 месяцев мы вместе многого добились и вернули Боруссию на спортивную дорогу. Мы почувствовали большое доверие и уверенность, что вместе с клубом и болельщиками мы можем что-то изменить.
Разговоры, состоявшиеся в последние недели, еще больше укрепили меня в убеждении: мы можем успешно продолжать выбранный путь. Честным трудом, четкими решениями и большой радостью мы хотим помочь Боруссии вернуть прежнюю силу. У нас еще много общих задач, - рассказал Ковач.
