21 жовтня на вболівальників чекає повернення єврокубкового футболу. На стадіонах Європи пройдуть поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Серед головних матчів дня — зустрічі Барселони з Олімпіакосом, Баєра з ПСЖ, а також протистояння Вільярреала та Манчестер Сіті.

3-й тур Ліги чемпіонів УЄФА

21 жовтня, вівторок

19:45 (за Києвом)

22:00 (за Києвом)

Після двох турів шість клубів мають по шість очок, і за додатковими показниками лідирує Баварія.

Аутсайдерами групового етапу залишаються Бенфіка, Атлетик Більбао, Аякс і Кайрат, які поки що не набрали жодного очка.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2026 року відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).