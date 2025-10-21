Расписание матчей Лиги чемпионов на 21 октября
В основном раунде турнира стартует третий тур
39 минут назад
21 жовтня на вболівальників чекає повернення єврокубкового футболу. На стадіонах Європи пройдуть поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Серед головних матчів дня — зустрічі Барселони з Олімпіакосом, Баєра з ПСЖ, а також протистояння Вільярреала та Манчестер Сіті.
3-й тур Ліги чемпіонів УЄФА
21 жовтня, вівторок
19:45 (за Києвом)
22:00 (за Києвом)
Вільярреал (Вільярреал, Іспанія) – Манчестер Сіті (Манчестер, Англія)
Рояль Юніон Сент-Жилуаз (Брюссель, Бельгія) – Інтер (Мілан, Італія)
Копенгаген (Копенгаген, Данія) – Боруссія (Дортмунд, Німеччина)
Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн, Англія) – Бенфіка (Лісабон, Португалія)
Після двох турів шість клубів мають по шість очок, і за додатковими показниками лідирує Баварія.
Аутсайдерами групового етапу залишаються Бенфіка, Атлетик Більбао, Аякс і Кайрат, які поки що не набрали жодного очка.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2026 року відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).
