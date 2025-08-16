Ничья в центральном матче первого круга, Подолье не одолело Металлург, Металлист уступил Агробизнесу
Результаты игрового дня субботы, 16 августа, в украинской Первой лиге
около 1 часа назад
Завершились все матчи игрового дня субботы, 16 августа, в третьем туре украинской Первой лиги.
Металлург и Подолье быстро обменялись голами и в итоге разошлись миром 1:1. Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте после точного удара Иродовского с пенальти, но Подолье ответило почти сразу — Лис реализовал свою возможность на 16-й минуте, после чего команды так и не смогли склонить чашу весов в свою пользу.
Агробизнес одержал минимальную домашнюю победу над Металлистом. Судьба матча решилась в конце первого тайма, когда Кузьмин в компенсированное время удачно замкнул атаку хозяев и установил окончательный счет 1:0.
В Одессе Черноморец и Ворскла расписали безголевую ничью 0:0. Матч выдался равным и напряженным, но ни одна команда не смогла реализовать свои моменты. Особенным этот поединок стал для Скляра, который впервые вышел на поле против своего бывшего клуба в составе одесситов.
Ворскла и Черноморец набрали по семь очков, дав шанс Прикарпатью (6) единолично возглавить.
Первая лига, третий тур
Металлург – Подолье 1:1
Голы: Иродовский, 4 (пен.) – Лис, 16
Агробизнес – Металлист 1:0
Гол: Кузьмин, 45+2
Черноморец – Ворскла 0:0
