Михаил Цирук

Последний игровой день квалификации еврокубков, в который свои матчи провели три украинских клуба, вызвал неоднозначные эмоции. Донецкий Шахтер в тяжких муках всё-таки дожал Серветт (2:1) и будет выступать на основной стадии Лиги конференций, и это, пожалуй, главный результат вечера. Полесье вроде и испугало Фиорентину, однако в итоге не выжало даже ничью, а Динамо победило Макаби, но попасть в Лигу Европы это не помогло. Предлагаем вспомнить, как наши команды провели решающие поединки в борьбе за евроосень.

Серветт - Шахтер 1:2. Спасибо, что хоть так

Скажу откровенно, ожидал, что Шахтер пройдет этого соперника довольно легко. Казалось бы, последняя команда чемпионата Швейцарии прямо сейчас в этом сезоне одержала лишь две победы в уже десяти матчах, и то одну из них — над представителем низших лиг в кубке.

Не изменилось это впечатление даже после первого поединка, завершившегося вничью. Такой результат хотелось воспринимать как случайность, ведь по игре Шахтер доминировал, и это доминирование должно было перерасти в реализацию моментов.

Однако в итоге этот простенький, при всем уважении, соперник вполне серьезно претендовал на то, чтобы выбить украинского гранда. Это стало возможным из-за того, что подопечные Арды Турана не исправили ошибок, допущенных в Кракове. Реализация моментов, к сожалению, не наладилась.

Шахтер контролировал мяч 64% игрового времени, нанес 23 удара по воротам, семь раз попал в створ, но при этом забил лишь два гола, один из которых с пенальти, а другой уже в дополнительное время. При этом, если взглянуть на показатель xG (2,21), на большее горняки особо и не наиграли.

Не исчезли, к сожалению, и проблемы в обороне дончан. И дело не только в пропущенном на контратаке мяче в начале второго тайма: были и другие ошибки, за которые более качественный соперник должен был бы наказывать. Причем как до пропущенного гола, так и после.

Конечно, все хорошо, что хорошо заканчивается. Хорошо, что индивидуальные действия бразильцев позволили заработать пенальти, который реализовал Кевин. Хорошо, что тот-таки Элиас по-профессорски разобрался в чужой штрафной на последних минутах дополнительного времени, и позволил Шахтеру избежать второй серии пенальти подряд. Здорово, что Украина будет иметь двух представителей в основной стадии еврокубков, это действительно было очень важно.

Однако в целом эта квалификация показала, что у Шахтера Турана еще очень много проблем и работы. Это вполне естественно: тренер работает с командой всего несколько месяцев.Однако мы должны признать, что феерия, которую мы увидели в противостоянии с Бешикташем, будет не каждый раз.

Динамо - Маккаби 1:0. Пробовали, но не получилось

Киевское Динамо не преподнесло нам приятный сюрприз, хотя шанс был. Для возрождения интриги в противостоянии подопечным Александра Шовковского был очень нужен быстрый гол, и он случился. Уже на 5-й минуте Герреро замкнул фланговую передачу Пихалёнка, и после этого киевляне имели почти весь матч, чтобы отыграть один гол. Однако как-то не пошло: Динамо пыталось давить, но этих усилий было недостаточно, и забить спасительный второй гол так и не удалось.

Итак, Динамо вылетело в Лигу Конференций, и в этом турнире бело-синим, по логике, должно быть немного проще. Однако, учитывая то, каких соперников получила команда Шовковского, а среди них, в частности, Фиорентина и Кристал Пэлас, в Лиге Конференций им тоже не будет слишком просто.

Еще один негатив от понижения Динамо, с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА, это меньшее количество матчей, которые команда проведет в основной стадии еврокубков: теперь их будет не восемь, а шесть. Однако, с другой стороны, без матчей в январе чемпионам Украины будет проще планировать свой межсезонье.

Фиорентина - Полесье 2:3. В шаге от неожиданности

Однако больше всего в своем последнем еврокубковом матче сезона оторвалось житомирское Полесье. В то, что команда Руслана Ротаня будет иметь хоть какие-то шансы на проход дальше, верили разве что самые большие оптимисты, однако старт матча в исполнении украинской команды действительно шокировал.

Уже в конце первой трети тайма волки повели со счетом 2:0: на 2-й минуте отличился Назаренко, а на 14-й просто фантастический гол удался Андриевскому. Полесье поверило в себя, продолжало давить, и по содержанию на этот раз действительно провело матч, за который не стыдно.

Но все равно проиграло его, несмотря на то, что до 79-й минуты сохраняло преимущество в два мяча. Сначала в воротах Кудрика отличился Додо, через 7 минут после этого счет в матче сравнял Лука Раньери, а за минуту до окончания основного времени легендарный Эдин Джеко оставил команду Ротаня ни с чем даже в рамках одного отдельно взятого матча.

Можно ли сейчас похвалить Полесье? В общем, да: играли снова неплохо, и теперь это было уже в равных составах. Но последние минуты все равно навевают грусть. Почему? Потому что они четко показали, что если сильным мира сего (а в Лиге Конференций Фиорентина точно принадлежит к таким) будет очень нужно, они сломают сопротивление команд-претендентов на бронзу УПЛ очень и очень быстро. А это еще фиалкам даже не было очень нужно.треба.

Так чи інакше, Полісся подарувало нам цікавий матч, і це точно краще, ніж нудно поступитися 0:1. На жаль, очок до рейтингу України ця гра не принесла, однак емоції точно подарувала. А тепер вовки можуть цілком та повністю зосередитися на УПЛ і Кубку України.

В матеріалі використані фото ФК Динамо Київ, ФК Полісся Житомир, ФК Шахтар Донецьк