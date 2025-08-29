Туран: «Это была наша цель – оставаться в еврокубках»
Шахтер победил в решающем раунде квалификации ЛК Серветт
около 1 часа назад
Арда Туран / фото - Шахтёр
После матча с Серветтом (2:1 в доп. вр.) главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал выход команды в основную стадию Лиги конференций и обозначил амбиции донетчан.
Радуемся победе, ведь это было нелегко. Мы прошли в основной этап, и это была наша цель – оставаться в еврокубках. Считаю, мы заслужили право теперь и на ошибки. Конечно, у нас есть планы на этот турнир, Лигу конференций. Я не знаю, как далеко мы сможем зайти, но у нас большие мечты, – сказал Туран.
Напомним, что Шахтер в напряженном двухматчевом противостоянии одолел швейцарский Серветт и впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги конференций.
Поделиться