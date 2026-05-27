Владимир Кириченко

Тренер лондонского Арсенала Микель Артета получил награду как лучший тренер сезона-2025/26 по версии АПЛ.

44-летний испанский специалист в этом сезоне вместе с командой завоевал чемпионский титул, впервые за 22 года приведя «канониров» к победе в АПЛ.

Артета стал первым тренером Арсенала, который получил награду лучшего тренера сезона по версии лиги после Арсена Венгера. Французский специалист завоёвывал её трижды – в кампаниях 1997/98, 2001/02 и 2003/04.

Испанец получил награду по итогам голосования болельщиков и решения экспертной комиссии.

В список претендентов на награду также вошли: Кит Эндрюс (Брентфорд), Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Андони Ираола (Борнмут) и Режис Ле Бри (Сандерленд).

В сезоне-2025/26 Арсенал одержал 26 побед в 38 матчах АПЛ, ещё 7 раз сыграл вничью. Также лондонский клуб провёл 19 встреч на ноль и пропустил всего 27 голов – лучшие показатели сезона среди всех команд лиги.

Напомним, выйдя в финал Лиги чемпионов, Арсенал повторил клубный рекорд.