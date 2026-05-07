Кристал Пэлас — Шахтёр. Туран определился с составом на полуфинал Лиги конференций
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени
Донецкий Шахтер опубликовал список игроков, которые начнут ответный матч 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас в стартовом составе.
Главный тренер горняков Арда Туран сделал ставку на следующих исполнителей.
Состав Шахтера: Ризник — Тобиас, Бондар, Матвиенко, Педро Энрике — Марлон, Очеретько, Педриньо — Алисон, Элиас, Эгиналду.
Напомним, после поражения 1:3 в первом поединке украинской команде необходимо отыгрывать гандикап в два мяча.
Прямая трансляция матча пройдет на медиа-сервисе MEGOGO.
Напомним, Шахтер может напрямую попасть в основу Лиги чемпионов.
