Бывший тренер Шахтера U-19 Валерий Кривенцов оценил шансы горняков в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас.

Эксперт считает, что донецкая команда способна отыграть дефицит в два мяча, если будет действовать первым номером и нейтрализует быстрые контратаки англичан. Слова приводит Sport-Express.ua.

Я надеюсь, что шансы всё-таки есть, и мы все будем болеть за Шахтёр. Конечно, играть в Англии и отыграть два мяча — задача сложная. Но я не думаю, что Шахтёр отойдёт от своей схемы, они всё равно попытаются играть первым номером.

Что касается Кристал Пэлас, то не думаю, что они при своих трибунах сразу побегут в атаку. Сложно предсказать ход игры, но очень хотелось бы, чтобы наши отыграли этот гандикап. Единственное, что нужно — быть максимально внимательными на контратаках соперника. Всё-таки группа атаки у Кристал Пэлас очень быстрая. Тем не менее, я считаю, что Шахтёру такой камбэк вполне по силам.