Різник — лучший игрок Шахтёра в апреле
Для вратаря это второе подряд признание
6 минут назад
Фото: ФК Шахтер
Голкипер Дмитрий Ризник стал лучшим футболистом Шахтера по итогам апреля. Победителя определили болельщики донецкого клуба путем голосования. Сообщает Шахтер.
Ризник одержал убедительную победу, получив 70% голосов. Позади остались полузащитник Олег Очеретько, а также вингеры Алисон и Эгиналду.
Для вратаря это второе подряд признание — ранее болельщики выбрали его лучшим игроком команды по итогам марта.
