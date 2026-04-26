Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился мыслями относительно работы главного тренера команды Игоря Костюка. Руководитель клуба отметил прогресс в игре коллектива и специфику тренировочного процесса под руководством специалиста. Слова приводит ТаТоТаке.

Суркис подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения сезона, однако на данный момент он доволен вектором развития команды.

С моей стороны было бы некорректно оценивать работу главного тренера сейчас — когда сезон еще не закончился, и мы не можем подвести его итоги. На сегодня, не буду скрывать: мне нравится то, что делает Костюк. Это касается, в первую очередь, его подхода к процессу – смелости в кадровых решениях, развития молодых игроков, коммуникации с командой и построения тренировочного процесса.

У нас нет такого, чтобы за три дня до матча все игроки знали стартовый состав. Спросите у любого тренера-профессионала: нелегко построить микроцикл таким образом, чтобы сохранить конкуренцию и мотивацию у всех футболистов до самого дня игры. Что касается Петракова? Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать бред больных людей – работа не президента футбольного клуба, а узкоспециализированных специалистов.