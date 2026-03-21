Дженоа потерпел домашнее поражение от Удинезе, Малиновский чуть не отметился шедевром.
Все голы гости забили во втором тайме матча
около 1 часа назад
Вчера, 20 марта, Дженоа потерпел поражение от Удинезе в матче 30-го тура Серии А.
Встреча состоялась на арене Стадио Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась со счетом 2:0.
Голами отметились Юрген Эккеленкамп и Кинан Дэвис.
Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь матч. На 25-й минуте украинец попал в перекладину прямым ударом со штрафного.
В таблице чемпионата Италии Дженоа с 33 очками занимает 13-е место. У Удинезе 39 баллов и десятая позиция.
Серия А. 30-й тур
Дженоа – Удинезе 0:2
Голы: Эккеленкамп, 66, Дэвис, 90+6
