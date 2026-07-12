Кривбасс проведет спарринг с Гентом на сборах в Нидерландах
Игра состоится 14 июля
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Криворожский Кривбасс проведет очередной контрольный матч в рамках летнего тренировочного сбора. Соперником команды Патрика ван Леувена станет бельгийский Гент.
Встреча запланирована на вторник, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Для криворожцев это будет уже третий спарринг против представителей Бельгии на этих сборах. Ранее Кривбасс уступил Ломмелю (2:4) и Зюлте-Варегему (1:2).
Напомним, прошлый сезон УПЛ-2025/26 команда завершила на седьмом месте в турнирной таблице.
Кривбасс официально подписал португальского защитника.