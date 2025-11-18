Павел Василенко

Отчаявшийся президент клуба Серии А принял нетипичное для футбола решение – обратился за помощью к церкви. Лацио пытается остановить волну кадровых потерь, обрушившуюся на команду Маурицио Сарри и фактически парализовавшую половину основы. В прошлую пятницу президент римского клуба Клаудио Лотито пригласил священника, который освятил тренировочный центр в Формелло.

В этом сезоне семь игроков римлян уже выбыли из-за различных мышечных травм или других проблем со здоровьем. Серия повреждений не прекращается, поэтому владелец «бьянкочелести» решил прибегнуть к духовной поддержке, надеясь уберечь команду от новых ударов судьбы.

По данным La Gazzetta dello Sport, идея освящения возникла после сентябрьского дерби с Ромой, в котором Катальди попал в перекладину, а ключевые футболисты Сарри начали один за другим выпадать из состава.

С начала сезона Лацио получил уже десять мышечных травм, отдельно добавился и мононуклеоз у Исаксена. Благословение тренировочной базы, по словам источника, стало «попыткой обеспечить божественную защиту над командой в сложные времена».

Последним ударом стала травма Ровеллы, которую можно вылечить только хирургическим путем. Консервативное лечение не сработало, поэтому операция выведет итальянца из игры как минимум на полтора месяца.

Несмотря на это, Сарри получил и положительные новости: Тавареш и Кастельянос должны вернуться к работе в общей группе во вторник, причем Кастельянос может даже претендовать на место в старте против Лечче.