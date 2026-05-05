Сергей Разумовский

Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко поделился информацией о трансферных планах Шахтера на ближайшее межсезонье. По его данным, донецкий клуб не намерен расставаться со своими игроками летом, даже несмотря на возможный интерес к футболистам команды со стороны других клубов.

Вацко отметил, что полученная им информация свидетельствует о четкой позиции руководства Шахтера: летом клуб не планирует продавать ни одного из игроков основной обоймы. По словам журналиста, такое решение принял президент донецкого клуба Ринат Ахметов.

Это может означать, что Шахтер стремится сохранить нынешний состав перед новым сезоном, в котором команда потенциально может получить важные еврокубковые перспективы. Сохранение ключевых футболистов может стать одной из главных задач клуба, особенно учитывая борьбу за стабильные результаты как на внутренней арене, так и в европейских турнирах.

В то же время Шахтер продолжает следить за потенциальными новичками. Ранее сообщалось, что донецкий клуб заинтересован в подписании вингера Фламенго Райана Роберто. Молодой бразилец находится в сфере внимания украинского клуба, который традиционно активно работает на южноамериканском трансферном рынке.

Также известно, что на радары Шахтера снова попал 18-летний футболист Гремио Габриэл Мек. Донецкий клуб уже ранее интересовался талантливым бразильцем, а теперь может вернуться к варианту с его возможным трансфером.

Отдельным фактором для Шахтера остается ситуация с Лигой чемпионов. Благодаря неудачным результатам шотландского Рейнджерс в чемпионате донецкий клуб получил дополнительный шанс напрямую попасть в основной этап турнира. Теперь остается надеяться на бывший клуб Данченко, Шахова и Чигринского.