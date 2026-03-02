Денис Седашов

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал об изменениях в расписании чемпионата перед решающими матчами национальной команды в отборе на мировой чемпионат.

Поскольку 26 марта сборная Украины сыграет полуфинал плей-офф против Швеции, руководство лиги и тренерский штаб Сергея Реброва согласовали план подготовки футболистов.

По словам главы УПЛ, основная задача – предоставить игрокам дополнительное время для восстановления и тренировок в лагере сборной. Слова приводит УПЛ ТВ.

Это действительно очень важное событие для всей нашей страны — попасть в финальную часть мирового первенства. Поэтому мы находимся в коммуникации с тренерским штабом национальной сборной. Я знаю, что Сергей Станиславович непосредственно сам контактировал со всеми клубами, футболистов из которых он рассчитывает пригласить. Мы уже получили соответствующее обращение от Комитета национальных сборных. Решение будет, скорее всего следующим: некоторые матчи, которые можно будет в рамках тура, просто будут проведены раньше, чтобы футболисты могли раньше попасть в состав сборной. Евгений Дикий

Отдельное внимание уделили центральному матчу 21-го тура между луганской Зарей и донецким Шахтером. Из-за участия горняков в еврокубках и интересов сборной, эту игру, вероятно, будет перенесено. Точную дату определят позже.

Напомним, что номинально домашний матч против Швеции подопечные Сергея Реброва проведут в Испании на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия 26 марта.

